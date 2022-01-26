12:40 (мск), источник: ТАСС
В финале проекта «ТопБлог» победили 26 участников
Финалисты проекта проходили испытания онлайн на специально созданной площадке в Minecraft.
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Финал проекта «ТопБлог» завершился, определены 26 победителей конкурса. Об этом в среду сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«Поздравляю с финалом самого необычного конкурса платформы “Россия — страна возможностей” — “ТопБлог”. <…> Формат финала в силу эпидемиологической обстановки изменился в последний момент, но настоящие блогеры быстро отреагировали на внешние изменения и прекрасно справились со всеми возложенными на них задачами. Поздравляю всех победителей с заслуженными наградами. А финалистов, кто сегодня не победил, я уверен, все победы ждут впереди, желаю успехов всем вам», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Финалисты проекта проходили испытания онлайн на специально созданной площадке в Minecraft, где конкурсанты работали над кейсами и встречались с наставниками и партнерами. Всего в финал проекта вышли 170 блогеров из 38 регионов страны.
На протяжении четырех дней участники работали со своими наставниками в проектных группах, разрабатывая рекламные прототипы для компаний-партнеров, среди которых Минпросвещения, Министерство спорта РФ, Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, проектный офис «Молодежь Москвы», «Вконтакте», группа компаний «Просвещение», компания Zasport и «Слетать.ру».
Проект «ТопБлог» стартовал на платформе «Россия — страна возможностей» в 2020 году, его участниками уже стали почти 40 тысяч человек. Проект реализует образовательную программу, формирующую пул блогеров, создающих качественный социально значимый контент. В феврале 2022 года планируется запуск второго сезона конкурса «ТопБлог», в рамках которого увеличится перечень партнеров и блогеров-наставников.