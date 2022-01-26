Ученые расшифровали древнюю ДНК загадочного родственника слона

Еще 11 тысяч лет назад по Южной Америке бродили похожие на слонов существа с толстыми прямыми бивнями, широкими ушами и весом около 6 тонн. Ученые зовут их нотиомастодонами (Notiomastodon). И хотя окаменелые останки нотиомастодонов найдены по всему континенту, этих вымерших животных изучили намного хуже, чем шерстистых мамонтов или других древних гигантов.
В новом исследовании ученые из Канады сумели извлечь древнюю ДНК из окаменелостей нотиомастодона возрастом 35 тысяч лет, найденных в Уругвае. Это помогло им определить генеалогическое древо этих животных.
Открытие показало, что Notiomastodon более тесно связан со слоновыми, чем с настоящими мастодонтами. На первый взгляд скелеты слонов и мастодонтов могут выглядеть удивительно похожими, но форма их зубов отличается кардинально и показывает, что рационы у этих животных были совершенно разные. Мастодонты питались в основном ветками деревьев и кустарниками, а слоны — травой.
Однако нотиомастодоны все же далеки от слонов, подчеркивают исследователи. Эти животные имели общего предка, который жил более 10 миллионов лет назад, но затем их развитие пошло разными эволюционными путями.