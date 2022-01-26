Упрямый лебедь остановил движение лондонского метро

Движение поездов на одной из лондонских веток метро было приостановлено более чем на час в понедельник вечером из-за лебедя.
Упрямая птица села на рельсы станции South Acton и отказалась двигаться, сообщает My London. Метрополитену пришлось изменить маршруты или вовсе отменить движение 14 поездов. Все это время рабочие станции пытались уговорить птицу встать и уйти с рельсов. В итоге им это удалось.
Лебедя сопроводили к выходу со станции, где его подобрали спасатели Лондонской службы охраны дикой природы.
«Птица была настолько дезориентирована, что просто не знала, что делать. Когда мы ее осматривали, то обнаружили недостаточный вес, поэтому, скорее всего, у нее просто не было сил улететь», — говорится в заявлении службы.
Лебедя накормили и оставили на ночь, а затем выпустили обратно в природу.