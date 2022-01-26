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17:38 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Исследование назальной вакцины от COVID-19 стартовало в Москве

В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины от COVID-19 «Спутник», первые участники уже сделали прививки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Клинические исследования назальной вакцины начались, они проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве они проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник. Назальная вакцина — это тот же самый “Спутник V”, двухкомпонентный, в той же самой дозировке, только в другой форме: в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день. Исследования уже начались, и первые участники получили соответствующие вакцины», — рассказала вице-мэр.

По ее словам, в первых двух фазах исследования примут участие 400 добровольцев, они уже проходят медицинское обследование.

Исследование проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник: городской поликлинике № 2 и диагностическом центре № 5, а также в Первом МГМУ имени Сеченова Минздрава России и в ООО «НИЦ ЭКО-безопасность».

Участником может стать любой здоровый совершеннолетний гражданин РФ с 18 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел COVID-19 в последние полгода.

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