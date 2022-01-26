Исследование назальной вакцины от COVID-19 стартовало в Москве

«Клинические исследования назальной вакцины начались, они проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве они проходят на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник. Назальная вакцина — это тот же самый “Спутник V”, двухкомпонентный, в той же самой дозировке, только в другой форме: в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день. Исследования уже начались, и первые участники получили соответствующие вакцины», — рассказала вице-мэр.
По ее словам, в первых двух фазах исследования примут участие 400 добровольцев, они уже проходят медицинское обследование.
Исследование проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник: городской поликлинике № 2 и диагностическом центре № 5, а также в Первом МГМУ имени Сеченова Минздрава России и в ООО «НИЦ ЭКО-безопасность».
Участником может стать любой здоровый совершеннолетний гражданин РФ с 18 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел COVID-19 в последние полгода.