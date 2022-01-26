17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В регионе Меконг обнаружили 224 ранее неизвестных вида животных и растений
Опубликован отчет Всемирного фонда дикой природы.
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В дельте реки Меконг, которая расположена на территории Камбоджи, Таиланда, Мьянмы, Вьетнама и Лаоса, ученые открыли 224 ранее неизвестных вида животных и растений.
Сами открытия были сделаны еще в 2020 году, но отчет о них долгое время откладывался и был опубликован Всемирным фондом дикой природы только 26 января 2022 года.
Среди открытий — необычный «призрачный» примат Trachypithecus popa со светлыми кругами вокруг глаз. Хотя этот вид только открыли, он скоро будет внесен в Красную книгу. Ученые полагают, что осталось всего от 200 до 260 его представителей.
Среди других необычных видов, открытых учеными, есть и ящерица Cyrtodactylus phnomchiensis. Этот родственник геккона живет только в одном месте — на склонах горы Пном Чи в Камбодже.
Еще одно открытие — неядовитая змея желто-коричневого цвета Pareas geminatus длиной около полуметра, которая питается слизняками и ящерицами. Этот вид страдает из-за вырубки муссонных лесов, на месте которых разбивают чайные плантации.
Всего ученые отчитались о 35 новых рептилиях, 17 амфибиях, 16 видах рыб, 155 растениях и одном млекопитающем (упомянутой обезьяне).
Анна Лысенко