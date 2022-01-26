Преподавателям российского колледжа назначили стимулирующие премии в 50 копеек

Узнав о таких надбавках за 2019−2020 годы, бывший заместитель директора колледжа подала иск в Ленинский районный суд.
Женщина рассказала, что перед этим совет колледжа принял решение о начислении педагогам дополнительных выплат от 500 до 2500 рублей в зависимости от стажа. Но позже размер выплат был значительно уменьшен.
Впоследствии костромской суд учел мнение истицы и признал незаконными копеечные премии для сотрудников колледжа.
В ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге ректор Института кино и телевидения (СПбГУКиТ) Александр Евменов лишился поста после того, как выругался матом во время видеоконференции в рамках фестиваля «ПитерКит» в присутствии индийского продюсера.
Мужчина в нецензурной форме выразил недовольство тем, что в России, несмотря на пандемию, работают кинотеатры. Через секунду он вспомнил, что микрофон не выключен и все участники трансляции слышали его фразу.