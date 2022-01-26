17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сельская больница в Бангладеш признана лучшим зданием мира
Она стала победителем престижного архитектурного конкурса.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жюри Международной архитектурной премии RIBA (присуждается Королевским институтом британских архитекторов) объявило победителя 2021 года. Главный приз достался бангладешскому архитектору Кашефу Чоудхури и его студии Urbana, спроектировавшей здание «Больницы дружбы» (Friendship Hospital) в отдаленной сельской местности округа Саткхира на юго-западе Бангладеш.
Французский архитектор Одиль Декк, возглавляющая жюри, отметила, что «больница спроектирована с мыслью о человеке, искусно интегрирована в окружающую среду и прославляет традиционные местные материалы». По мнению экспертов, она является идеальной демонстрацией того, как красивая архитектура «может быть достигнута с помощью хорошего дизайна при работе с относительно скромным бюджетом и сложными контекстуальными ограничениями».
«Больница дружбы» — это недорогое медицинское учреждение на 80 коек. Здание представляет собой ряд низких павильонов из кирпича, которые связаны между собой внутренними двориками и арками. Такие пространства служат для естественного освещения и вентиляции больничных палат, а также представляют собой идеальные пространства для отдыха пациентов и посетителей. Наиболее уязвимые зоны больницы защищены от тропического солнца коридорами и двухъярусными арками. Между павильонами также располагается зигзагообразный канал, который разделяет стационарное и амбулаторное отделения и охлаждает здание.
Отметим, что Международную премию RIBA присуждают раз в два года. Проекты-участники должны демонстрировать превосходный дизайн, архитектурные амбиции и иметь важное социальное значение, пишет Dezeen.
Екатерина Гура