22:31 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус в мире: Европа отказывается от ограничений
Власти Нидерландов со среды начинают ослаблять ограничения, несмотря на то, что уровень заболеваемости в целом по Европе продолжает расти.
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С 18 декабря страна живет в режиме жестких ограничительных мер. Бары, рестораны, музеи, театры и спортзалы были закрыты. Супермаркеты и аптеки работали ограниченное количество часов.
Премьер-министр Марк Рютте заявляет, что вводимые послабления — большой риск, но власти готовы рискнуть на фоне снижения смертности и сокращения числа госпитализаций.
Кроме того, страну охватила волна протестов. Массовые акции на улицах крупных городов заканчивались столкновениями с полицией. Некоторые кафе, салоны красоты и музеи в разных городах неделю назад открылись на сутки в знак протеста.
По новым правилам, бары и рестораны смогут открыться и работать до 10 часов вечера. Однако вход в них будет возможен строго при предъявлении отрицательного ковид-теста или вакцинного паспорта. Ночные клубы остаются закрытыми. Число зрителей на культурных и спортивных мероприятиях не должно превышать 1250 человек.
В следующий раз ковид-ограничения в Нидерландах будут пересмотрены 8 марта, если не возникнет непредвиденных ситуаций.
Министерство здравоохранения Дании внесло в парламент страны предложение полностью снять все коронавирусные ограничения начиная со следующей недели.
По словам главы ведомства Магнуса Хойнике, в своем решении власти опираются на мнение экспертого научного совета при правительстве страны.
Если парламент одобрит предложение, с 1 февраля Дания по большей части вернется к прежней допандемической жизни.
С 1 февраля в Австрии заканчивается режим так называемого точечного локдауна для невакцинированных. Он был введен в ноябре прошлого года и заключался в том, что люди без прививки могли покидать дома только в определенных случаях, например, для покупки продуктов. По словам властей, отмена этой меры связана с тем, что системе здравоохранения страны больше не грозит чрезмерная нагрузка.
В Северной Ирландии со среды отменяется необходимость предъявлять вакцинные паспорта при входе в пабы, рестораны и кинотеатры.
Они понадобятся только для посещения ночных клубов, которые планируется открыть в ближайшее время, и для входа на мероприятия с участием большого количества людей.
Также отменяется правило соблюдения социальной дистанции, но при этом власти рекомендуют продолжать работать из дома, где это возможно.
Последние послабления сделаны на основании мнения экспертов при правительстве, которые считают, что пик заражений «Омикроном» в Северной Ирландии пройден.