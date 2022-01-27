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04:00 (мск), источник: © РИА Новости

Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Работодателям следует перевести работников на дистанционный режим работы, а непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

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Источник: РИА "Новости"

«Рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, особенно лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции», — сказал Чуланов журналистам.

Он отметил, что COVID-19, вызванный вариантом «омикрон», может протекать тяжело, особенно у невакцинированных людей, поэтому необходимо пройти вакцинацию или повторную вакцинацию, если прошло шесть месяцев и более после вакцинации или перенесенного заболевания.

Также важно соблюдать меры неспецифической профилактики — носить маски или респираторы, причем следует помнить, что респираторы обладают более высокой степенью защиты, чем медицинские маски, подчеркнул Чуланов.

«Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки. Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5−2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах», — уточнил инфекционист.

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