Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам

«Рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, особенно лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции», — сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что COVID-19, вызванный вариантом «омикрон», может протекать тяжело, особенно у невакцинированных людей, поэтому необходимо пройти вакцинацию или повторную вакцинацию, если прошло шесть месяцев и более после вакцинации или перенесенного заболевания.
Также важно соблюдать меры неспецифической профилактики — носить маски или респираторы, причем следует помнить, что респираторы обладают более высокой степенью защиты, чем медицинские маски, подчеркнул Чуланов.
«Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки. Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5−2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах», — уточнил инфекционист.