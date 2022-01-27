11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали самый прочный клей в мире
Всего несколько капель клея могут удержать на весу около 130 килограммов груза.
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Ученые из Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США (ORNL) создали революционный многоразовый клей, который, как они говорят, является одним из самых прочных материалов, известных сегодня науке.
Чтобы получить новый суперклей, ученые взяли за основу полистирол-b-поли (этилен-со-бутилен)-b-полистирол, также известный как SEBS — каучукообразный полимер, который встречается в зубных щетках, подгузниках и других товарах. С помощью процесса, известного как динамическое сшивание, которое позволяет соединять обычно несовместимые материалы, исследователи внесли изменения в химическую структуру изначального полимера и смогли наделить его новыми возможностями.
Ученые соединили наночастицы диоксида кремния и полимера с помощью соединений, называемых сложными эфирами борной кислоты, в результате чего был получен новый сшитый композитный материал, который получил название SiNP. Специалисты отмечают, что именно борные эфиры делают новый суперклей многоразовым, позволяя многократно образовывать и разрывать сшитые связи.
Благодаря такому химическому составу SiNP способен очень прочно прилипать практически к любым поверхностям, а квадратный сантиметр такого клея может выдержать около 130 килограммов нагрузки. Кроме того, он сохраняет свои характеристики при температурах до 204 градусов по Цельсию, что делает его пригодным для применения в жарких странах и экстремальных условиях.
Исследователи отмечают, что новый клей пригодится в аэрокосмической, автомобильной и строительной отраслях. Сейчас ученые работают над усовершенствованием технологии и в ближайшем будущем планируют наладить коммерческое производство материала.
Екатерина Гура