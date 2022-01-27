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11:57 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 88 816 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 88 816 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал рекордным за весь период пандемии. Днем ранее было выявлено 74 692 случая заражения. Также за сутки скончались 665 пациентов с COVID-19.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

За весь период пандемии в России выявили 11 404 617 случаев болезни. 10 129 691 пациент вылечился от COVID-19, 328 770 — скончались.

В Москве за сутки выявили 26 586 случаев коронавируса — максимум за весь период пандемии. 1459 пациентов были госпитализированы за сутки, 494 человека находятся на ИВЛ.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 11 808 случаев, Московской области — 7182, Якутии — 1937, Ханты-Мансийском АО — 1934, Свердловской области — 1896 случаев.

По данным оперштаба на 21 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 82 млн россиян, а полностью привились около 78,1 млн человек.

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