В России за сутки выявили 88 816 случаев коронавируса

За весь период пандемии в России выявили 11 404 617 случаев болезни. 10 129 691 пациент вылечился от COVID-19, 328 770 — скончались.
В Москве за сутки выявили 26 586 случаев коронавируса — максимум за весь период пандемии. 1459 пациентов были госпитализированы за сутки, 494 человека находятся на ИВЛ.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 11 808 случаев, Московской области — 7182, Якутии — 1937, Ханты-Мансийском АО — 1934, Свердловской области — 1896 случаев.
По данным оперштаба на 21 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 82 млн россиян, а полностью привились около 78,1 млн человек.