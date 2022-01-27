12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае появился первый жилой дом с «вертикальным лесом»
Всего на фасаде разместилось 404 дерева и более 4 тысяч кустарников.
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В городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй появился первый жилой дом с «вертикальным лесом». Комплекс состоит из двух зданий высотой 80 метров, соединенных общим проходом, и занимает 4,54 гектара.
Архитекторам удалось разместить на фасадах каждого из зданий 404 дерева, около 4,6 тысяч кустарников, а также несколько видов трав и цветов, которые могут поглощать 22 тонны углекислого газа и производить 11 тонн кислорода в год. По словам архитекторов, «вертикальный лес» позволит жителям быть рядом с природой, не выезжая за город.
«Вертикальный лес» в Хуанган был спроектирован специалистами из архитектурного бюро Stefano Boeri Architetti China. Именно владелец этой компании, архитектор Стефано Боэри, придумал концепцию «вертикального леса» в начале 2000-х годов. По его проекту были построены два «зеленых» жилых здания в итальянском Милане, а затем идею начали воплощать и в других странах, пишет Designboom.
Напомним, что недавно в Шанхае открылся похожий торговый центр под названием «Тысяча деревьев». Он представляет собой девятиэтажное здание, выполненное в виде огромной ступенчатой горы, покрытой зелеными деревьями и кустарниками.
Екатерина Гура