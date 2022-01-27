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16:22 (мск), источник: РИА Новости

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память жителей и защитников Ленинграда — жертв блокады, которая закончилась ровно 78 лет назад.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем он прошел по центральной аллее мемориала и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина».

Во время церемонии прозвучал российский гимн. Путин остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову. Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки оркестра, который исполнил песни «Шел солдат» и «От героев былых времен».

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На Пискаревском кладбище покоятся примерно полмиллиона жителей и защитников Ленинграда, это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны. До сих пор удалось установить имена только примерно 150 тысяч из них, хотя поиски продолжаются.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставляли продовольствие, — Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера.

Cуровой зимой 1941−1942 годов в Ленинграде ежедневно умирали несколько тысяч человек, а общее число жертв составляет, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода.

Блокаду прорвали 18 января 1943-го, а полностью сняли 27 января 1944-го. Это День воинской славы России.

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