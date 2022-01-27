«Вектор» и ученые ответили на исследование о бесполезности «ЭпиВакКороны»

Центр «Вектор», в котором была разработана вакцина от COVID «ЭпиВакКорона», прокомментировал исследование группы петербургских исследователей из Европейского университета, которое показало, что этот препарат неэффективен в борьбе против коронавируса.
«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина двукратного введения. В октябре 2020 года она получила регистрацию Минздрава, а в гражданский оборот ее выпустили в декабре 2020 года. Это произошло до завершения второго этапа клинических исследований. К 14 января 2022 года было выпущено 12,9 млн доз препарата (6,4 млн комплектов).
Препринт исследования, проведенного группой ученых под руководством кандидата медицинских наук Антона Барчука, был опубликован 24 января. В нем анализировалась эффективность российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» (разработка центра им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (разработка центра «Вектор») и «Ковивак» центра Чумакова.
Сбор материала проводился в октябре 2021 года. Основная выборка участников исследования была вакцинирована «Спутником V». Эта вакцина показала эффективность 58%. «Спутник Лайт», вводимый одной дозой, показал эффективность 50%. «Ковивак» центра Чумакова — эффективность 38%.
«ЭпиВакКорона» оказалась единственной вакциной, чья эффективность оказалась неподтверждена. Эффективность защиты этой вакциной оказалась отрицательной: −40%.
В исследовании группы Барчука эффективность вакцин оценивалась по методу «случай-контроль» — в нем ретроспективно сравниваются две группы наблюдаемых: заболевших людей с группой не страдающих от заболевания лиц. Исследователи сравнивали доли вакцинированных и невакцинированных в группах, на основе этого сопоставления и оценивалась эффективность вакцины. В первой группе были 1198 человек с симптомами COVID-19, попавшие в различные медицинские центры Петербурга на обследование.
В исследование попали 268 человек, привитых вакциной «Спутник V», 54 — со «Спутником Лайт», 36 — вакциной «Ковивак» и 17 привитых вакциной «ЭпиВакКорона».
В центре «Вектор», комментируя результаты исследования, указали на то, что объем выборки, использованный исследователями, не позволяет оценивать эффективность вакцин. «Так, для ожидаемой эффективности вакцинации в 50%, при условии, что провакцинировано 20% популяции, ВОЗ рекомендует выборку, составляющую 1594 человека. При этом для расчетов по “ЭпиВакКороне” использовали результаты по выборке из 17 человек, что соответствует охвату вакцинации 1,4%», — пояснили в «Векторе».
Приведенная исследователями методика ориентирована на мониторинг ситуации и сопоставления с данными клинических исследований. «Полученные данные оценки эффективности “ЭпиВакКороны” могут в значительной степени отличаться как от истинного значения, так и значения, полученного в ходе клинических исследований», — подчеркнули в центре.
Руководитель исследования, директор научного центра «Институт междисциплинарных медицинских исследований» Антон Барчук в разговоре с РБК заявил, что производитель должен сам всегда доказывать эффективность препарата. «Однозначно доказать “неэффективность” всегда намного сложнее, поэтому в фармакологии работает обратное правило — пока эффективность не будет доказана, препарат не может применяться. К сожалению, коллеги — производители “ЭпиВакКороны” так и не предоставили результаты рандомизированных исследований на большой выборке добровольцев, именно то, что мы получили в начале прошлого года от коллег по вакцине Spuntik V», — отметил он.
Исследование, проведенное им совместно с коллегами, признает Барчук, было наблюдательным, у него была небольшая выборка, и поэтому делать с его помощью окончательные выводы нельзя.
«Наша работа заключается в максимальном распространении результатов исследования с целью его обсуждения и критики. Это поможет нам улучшить работу и точнее сформулировать его выводы для полноценной научной публикации. Также мы хотели бы, чтобы граждане нашей страны использовали медицинские препараты с доказанной эффективностью», — говорит он.
РБК направил запрос в Минздрав.
Опрошенные РБК эксперты также говорят о том, что исследование группы Барчука не может доказать неэффективность препарата центра «Вектор». Однако член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков напоминает, что это исследование — «не первый звоночек» по эффективности «ЭпиВакКороны». Сомнения в отношении вакцины высказывались, в частности, из-за того, что у вакцинированных ею людей не удавалось выявить в крови нейтрализующие антитела. «Учитывая, что сомнения [относительно целесообразности использования “ЭпиВакКороны”] в научной среде возникали и раньше, я считаю, что эту вакцину пока рано пускать в гражданский оборот, нужно тщательно разобраться [с данными исследований]. И только если подтвердится эффективность вакцины — продвигать ее дальше. Тем более что сейчас существует вакцина “Спутник”, которая вполне справляется с задачами по борьбе с пандемией», — говорит он.
Чумаков также отметил, что эффективность «ЭпиВакКороны» действительно может быть отрицательной.
Ее использование может привести к тому, что люди, привитые «ЭпиВаКороной», считая, что защищены, подвергнут себя угрозе. Вероятность заболеть у них гораздо выше, ведь эти люди могут перестать носить маску, не в полной мере соблюдать социальное дистанцирование, будучи убежденными в своей защищенности.
Петр Чумаковчлен-корреспондент РАН
Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил РБК, что результатам исследования группы Барчука он не доверяет. «Вакцина прошла первую и вторую фазу клинических испытаний, сейчас находится на третьей фазе. И до тех пор, пока третья фаза не закончена, утверждать о том, что “ЭпиВакКорона” — вредная пустышка, регистрация которой должна быть отозвана», не очень корректно", — говорит ученый.
Вместе с тем он признал, что в некоторых случаях у вакцинированных «ЭпиВакКороной» иммунитет оказывался «недостаточным» и в крови обнаруживалось слишком мало антител.
«Но ни одна вакцина не дает гарантии от заражения на 100%, так что аналогично может обстоять дело и с другими вакцинами. Привитые люди могут болеть, но переносить ковид легче непривитых. Так что резко об “ЭпиВакКороне” я высказываться не стал бы. Тот факт, что вакцина утверждена Минздравом и прошла две фазы испытаний, нельзя не брать во внимание», — подчеркивает он. Он напомнил, что иммунитет может формироваться не только за счет антител. Роль может сыграть и клеточный иммунитет, и иммунологическая память, для формирования которой нужен n-белок к коронавирусу, который входит в состав вакцины от «Вектора».
Мне кажется, что такие публикации преждевременны. Лишь после окончания третьей фазы клинических испытаний, публикации результатов можно будет делать выводы.
Виталий Зверевакадемик РАН
«По данным гражданских исследований, “ЭпиВакКорона” не дает защитных антител от SARS CoV-2, а привитые ею заболевают так же часто, как и непривитые. Если Роспотребнадзор не согласен с этими данными, что мешает провести (или закончить) собственные испытания и опровергнуть оппонентов? Непонятно. До последнего времени “ЭпиВакКорону” продолжали производить, заказывать и использовать, что совсем не радует — это негодная практика», — сказал РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. При этом он считает, что отзыв лицензии на эту вакцину маловероятен, поскольку она «находится под существенной административной защитой». «Но прекратить массовое использование “по-тихому” несомненно бы стоило. Очевидно, административная инерция и “защита чести мундира” могут замедлить отказ от “ЭпиВакКороны”, но это ненадолго», — уверен Аграновский.
Ранее «ЭпиВакКорона» уже подвергалась критике некоторых ученых. Так, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн усомнился, что препарат может эффективно защищать от COVID-19. «Это вакцина, которая вообще правильных антител не дает. Она просто никакая», — утверждал он. Центр им. Гамалеи производит вакцину, которая сейчас доминирует по числу примененных доз в России, — «Спутник V».
На этой неделе стало известно, что Минздрав с начала года не проводил закупки «ЭпиВакКороны» для распределения в регионы.
В ведомстве это объясняют тем, что сформированных в прошлом году запасов вакцины пока достаточно и закупки вакцины будут проводить по мере необходимости. Это не первый случай, когда поставка «ЭпиВакКороны» в регионы прерывается. В июле прошлого года вакцину не получили более 50 регионов. В Москве «ЭпиВакКорона» закончилась 1 июля, 21 июля в столице появилась партия препарата только для тех, кому была нужна прививка вторым компонентом. После этого в Москву этой вакцины не поступало.