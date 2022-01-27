Ozzie, the world’s oldest male gorilla, dies aged 61 https://t.co/wqbo2MhA74— The Guardian (@guardian) January 27, 2022
15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старейший в мире самец гориллы умер в зоопарке в США
Ему был 61 год.
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Представители зоопарка Атланты, США, сообщили печальную новость. 25 января в возрасте 61 года умер старейший в мире самец гориллы по имени Оззи.
Причина его смерти будет установлена после вскрытия, но ветеринары говорят, что, скорее всего, Оззи умер от естественной старости. Средняя продолжительность жизни горилл в неволе составляет около 50 лет, так что Оззи был долгожителем. По словам ветеринаров зоопарка, еще неделю назад животному стало плохо, у него случился отек лица и он не мог нормально есть и пить. В прошлом году Оззи и еще несколько его сородичей перенесли коронавирус, но они быстро восстановились без каких-либо последствий.
Он также был единственным выжившим представителем поколения, доставленного в зоопарк Атланты после открытия тропического леса Форда в Африке в 1988 году. Оззи вошел в историю, как первая в мире горилла, у которой измеряли артериальное давление в 2009 году.
В пресс-релизе говорится, что у примата осталось семь потомков в зоопарке Атланты и много других потомков в других зоопарках США и Канады. Напомним, что западные равнинные гориллы считаются находящимися под угрозой исчезновения из-за браконьерства, потери среды обитания и резкого сокращения популяции из-за болезней. По данным Международного союза охраны природы, их численность в мире сократилась на 60%, а в некоторых частях Западной Африки — на 90%, пишет The Guardian.
Екатерина Гура