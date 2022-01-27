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15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Старейший в мире самец гориллы умер в зоопарке в США

Ему был 61 год.

Представители зоопарка Атланты, США, сообщили печальную новость. 25 января в возрасте 61 года умер старейший в мире самец гориллы по имени Оззи.

Причина его смерти будет установлена после вскрытия, но ветеринары говорят, что, скорее всего, Оззи умер от естественной старости. Средняя продолжительность жизни горилл в неволе составляет около 50 лет, так что Оззи был долгожителем. По словам ветеринаров зоопарка, еще неделю назад животному стало плохо, у него случился отек лица и он не мог нормально есть и пить. В прошлом году Оззи и еще несколько его сородичей перенесли коронавирус, но они быстро восстановились без каких-либо последствий.

В зоопарке отметили, что Оззи был старейшим в мире самцом гориллы и третьей по возрасту гориллой в мире.

Он также был единственным выжившим представителем поколения, доставленного в зоопарк Атланты после открытия тропического леса Форда в Африке в 1988 году. Оззи вошел в историю, как первая в мире горилла, у которой измеряли артериальное давление в 2009 году.

В пресс-релизе говорится, что у примата осталось семь потомков в зоопарке Атланты и много других потомков в других зоопарках США и Канады. Напомним, что западные равнинные гориллы считаются находящимися под угрозой исчезновения из-за браконьерства, потери среды обитания и резкого сокращения популяции из-за болезней. По данным Международного союза охраны природы, их численность в мире сократилась на 60%, а в некоторых частях Западной Африки — на 90%, пишет The Guardian.

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Екатерина Гура

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