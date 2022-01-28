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08:49 (мск), источник: ТАСС

В России рассматривается одобрение вакцин от ковида двух зарубежных производителей

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Россия рассматривает заявки двух иностранных производителей вакцин от коронавируса, процесс одобрения находится на стадии клинических испытаний. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС. Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», — сказал Медведев. Он пояснил, что, «соответственно, нужно подать заявку».

«И такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма», — отметил зампред Совбеза.

По его словам, «эти заявки сейчас рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии — клинических испытаний».

В России сейчас зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт», «Спутник М» и «Эпиваккорона-Н». Все они российского производства. В начале января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что решение о производстве иностранных вакцин против коронавируса на территории РФ для внутреннего использования должен принимать Минздрав, российская промышленность готова к их выпуску в следующем году в случае целесообразности.

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