В России рассматривается одобрение вакцин от ковида двух зарубежных производителей

«Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», — сказал Медведев. Он пояснил, что, «соответственно, нужно подать заявку».
«И такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма», — отметил зампред Совбеза.
По его словам, «эти заявки сейчас рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии — клинических испытаний».
В России сейчас зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт», «Спутник М» и «Эпиваккорона-Н». Все они российского производства. В начале января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что решение о производстве иностранных вакцин против коронавируса на территории РФ для внутреннего использования должен принимать Минздрав, российская промышленность готова к их выпуску в следующем году в случае целесообразности.