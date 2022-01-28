10:10 (мск), источник: Коммерсантъ
На выходных в Свердловской области похолодает до −27 градусов
В Свердловской области с 28 по 30 января ожидается похолодание до −27° и снег.
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По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу, 28 января, температура воздуха в регионе составит −7°…-12°, в горах и низинах похолодает до −17°. Ожидается небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с.
В субботу, 29 января, температура ночью составит −17°…-22°, на крайнем севере похолодает до −27°. Днем прогнозируется −9°…-14°, на крайнем севере — до −19°. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 30 января, ночью температура воздуха составит −15°…-20°, на север — до −25°. Днем ожидается −6°…-11°, на север — до −16°. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем южный 3−8 м/с.
В Екатеринбурге 28 января температура воздуха днем составит −7°…-9°. В субботу ночью ожидается −18°…-20°, днем — −9°…-11°. В воскресенье температура воздуха ночью составит −15°…-17°, днем — −6°…-8°.