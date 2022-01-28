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10:58 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне рассказали, когда заработали первые деньги

Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» выяснили, в каком возрасте россияне начинают устраиваться на работу и зарабатывать первые деньги. Об этом сообщает RT.

Источник: Reuters

Большинство респондентов (55%) заработали свои первые деньги в возрасте 15−18 лет, еще 29% — в 19−25 лет, а 16% — до 14 лет.

На первую работу россияне пошли, чтобы получить карманные деньги (40%), обрести чувство независимости (33%), помочь близким (9%), из-за нужды в средствах на проживание (8%), для оплаты обучения (3%) и из-за жажды путешествий (1%).

Также опрошенные рассказали, что первую работу нашли через родственников или знакомых (58%), через сервисы по поиску работы (15%), через учебные заведения или преподавателей (15%), а также через соцсети (6%).

Опрос проводился среди 1785 жителей России в возрасте от 18 до 55 лет.

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