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12:30 (мск), источник: Газета.Ру

В России запустили вакцинные туры в Турцию из 10 городов

В России стартовала продажа вакцинных туров в Турцию из 10 городов, которые открывают возможность привиться препаратом Pfizer. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Источник: Reuters

Прямые туры в Стамбул стали доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Краснодара, Минеральных вод и Нижнего Новгорода.

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Представители туроператоров отмечают, что сити-туры в Стамбул на фоне невозможности посещения европейских стран стали одними из самых массовых продуктов. Популярность значительно увеличилась из-за возможности варьировать удобное время вылета из Москвы и наличие прямой перевозки из 10 городов.

Минимальная стоимость вакцинного тура на двоих составляет 44,7 тыс. рублей с вылетом 1 марта. В стоимость базового турпакета входит проживание в отеле выбранной категории с завтраками, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт, трансфер отель-клиника-отель с сопровождением на вакцинацию русскоговорящим гидом для получения первой дозы вакцины.

В целом конфигурация турпакета может меняться в зависимости от желания «вакцинных» туристов. Так, к бронированию доступны отели Стамбула от трех- до пятизвездочных с проживанием от двух до четырех ночей. В дополнение также можно заказать экскурсии.

19 января туроператоры стали открывать продажи «вакцинных туров» в Турцию, где туристы могут привиться вакциной, одобренной ВОЗ.

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