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12:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Где в мире находятся самые извилистые дороги?

Извилистые трассы — не прихоть строителей, а порой единственная возможность построить дорогу на сложном ландшафте.

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Reuters
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Китайцы опубликовали список самых красивых и необычных дорог страны. Туда попала автотрасса в провинции Юньнань с 68 поворотами.

Reuters
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Извилистые трассы — не прихоть строителей, а порой единственная возможность построить дорогу на сложном ландшафте.

Одна из таких — норвежская «Лестница троллей». На ней 11 резких поворотов, поэтому на дорогу не пускают авто длиной более 12 м.

Depositphotos
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В Румынии, на горных склонах Карпат, есть не менее впечатляющее 90-километровое Трансфэгэрашское шоссе. Скорость движения на нём ограничена до 40 км/ч. Самый высокогорный участок открыт с 30 июня по 1 ноября и только в светлое время суток.

РИА "Новости"
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В России одна из самых извилистых дорог построена на перевале Кату-Ярык в Горном Алтае. Длина дороги 3,5 км. Есть 9 участков с резкими поворотами на 180 градусов. Дорога узкая — встречные машины могут разъехаться только в специальных карманах.

Depositphotos
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Самая извилистая дорожная развязка, которую прозвали «кошмаром автомобилиста», находится в Китае, в г. Гуйян. Она имеет 18 различных съездов в восьми направлениях и 5 уровней, есть участок, расположенный на высоте 37 м над землёй.

Depositphotos
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Обладателем самой извилистой городской дороги является Сан-Франциско. Это Ломбард-стрит на Русском холме (во времена Золотой лихорадки здесь находилось русское кладбище). Из-за уклона её пришлось делать петляющей — при длине 400 м на дороге 8 поворотов.

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