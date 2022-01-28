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13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Уганде найден новый вид очень редких цикадок

Ближайший родственник этого насекомого в последний раз был замечен более полувека назад.

Источник: Dr Alvin Helden, Anglia Ruskin University

В тропических лесах национального парка Кибале в западной Уганде обнаружено ранее неизвестное науке насекомое.

Небольшая прыгающая цикадка с красными глазами и серебристо-коричневым телом в крапинку принадлежит к роду Phlogis, последнего представителя которого ученые встречали в 1969 году в Центральноафриканской Республике. Представители этого рода так редки, что ученые почти ничего не знают о нем.

Новый вид получил название Phlogis kibalensis. Редкое открытие сделал ученый Элвин Хелден из Великобритании во время полевой работы со студентами.

Цикадки — это прыгающие родственники цикад, но намного меньше их размером. Длина Phlogis kibalensis, к примеру, составляет всего 6,5 мм. Они питаются в основном соком растений, а сами становятся добычей пауков, жуков, ос-паразитов и птиц.

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