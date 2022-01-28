15:34 (мск), источник: ТАСС Наука
В человеческом молоке обнаружили живые клетки матери
Ученые считают, что они могут играть важную роль в формировании иммунитета ребенка.
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ТАСС, 28 января. Биологи выяснили, что в человеческом молоке содержатся жизнеспособные материнские клетки, которые могут играть важную роль в формировании иммунитета детей и в развитии агрессивных форм рака груди. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Communications.
«Изучение этих клеток поможет понять, как возникает молоко, почему у некоторых женщин возникают проблемы с вскармливанием, а также даст нам новые возможности для борьбы с подобными сложностями», — рассказала Алесия-Джейн Твиггер из Кембриджского университета, которая участвовала в исследовании.
В последние годы ученые активно исследуют, как коровье и человеческое молоко влияют на работу организма детей и взрослых людей. Исследования показывают, что содержащиеся в молоке ферменты помогают организму бороться с микробами и воспалениями. Кроме того, молоко играет важную роль в формировании микрофлоры кишечника у новорожденных.
При обработке молока или подготовке сухих смесей для младенце значительная доля этих полезных свойств реряется. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, несколько сот тысяч младенцев умирают в первые дни и месяцы своей жизни из-за того, что у их матерей не образуется достаточного количества молока.
Как отмечают Твиггер и ее коллеги, пока у медиков нет четкого понимания причин, которые ведут к проблемам с выработкой молока и того, как с этим можно бороться. В новом исследовании ученые сделали большой шаг к получению ответов на эти вопросы в ходе изучения химического состава нескольких десятков образцов молока.
Ученых интересовало, какие сигнальные молекулы, в том числе нити РНК, могут присутствовать в молоке и влиять на работу клеток пищеварительной системы и прочих органов младенцев. Изучение этих молекул неожиданно указало, что в материнском молоке есть много живых клеток, вырабатывающих гормоны и другие молекулы. Ранее ученые считали, что в молоке могут находиться только отмершие клетки молочных желез.
Открытые Твиггер и ее коллегами живые «молочные» клетки можно было разделить на две больших группы. Одна из них по своим свойствам была похожа на клетки молочных желез, а другие представляли собой различные компоненты иммунной системы. И те, и другие клетки, как предполагают Твиггер и ее коллеги, играют важную роль в формировании микрофлоры и иммунитета детей.
В дополнение к этому, подобные клетки могут быть связаны с самыми агрессивными формами рака груди, которые сопровождаются появлением метастазов в других органах и частях тела женщин. Поэтому биологи предполагают, что последующее изучение этих клеток и возможных нарушений в их жизнедеятельности поможет создать новые методы диагностики и лечения данной разновидности опухолей.