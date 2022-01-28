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17:00 (мск), источник: Playboy

Назван самый гостеприимный город в мире

Неожиданный победитель.

Источник: Jack78/СС0

Программа Traveler Review Awards от Booking.com назвала 10 самых гостеприимных городов мира. Оценки присуждались сотрудничающим с платформой организациям, которые делают все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Рейтинг составлялся на основе услуг и отзывов посетителей.

Самым гостеприимным городом стал небольшой итальянский городок Матера. Его старая часть находится в скале и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, там снимались многие голливудские блокбастеры, например «Страсти Христовы» Мела Гибсона, «Бен-Гур» Тимура Бекмамбетова и «Чудо-женщина».

«Будь то история, вкусная еда, архитектура или пейзажи — в Матере есть все. В городе доминируют его уникальные каменные элементы и естественные пещеры, которые были признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1993 года. Эти культовые сооружения прекрасно дополняют типы жилья, которые город предлагает своим посетителям», — сказано на сайте.

Следом за Матерой «гостеприимные города» расположились следующим образом:

  • Блед, Словения
  • Тайдун, Тайвань
  • Нафплион, Греция
  • Толедо, Испания
  • Монте-Верде, Бразилия
  • Брюгге, Бельгия
  • Нуса Лембонган, Индонезия
  • Понта-Делгада (Азорские острова), Португалия
  • Хойан, Вьетнам

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