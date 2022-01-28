17:00 (мск), источник: Playboy
Назван самый гостеприимный город в мире
Неожиданный победитель.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Программа Traveler Review Awards от Booking.com назвала 10 самых гостеприимных городов мира. Оценки присуждались сотрудничающим с платформой организациям, которые делают все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Рейтинг составлялся на основе услуг и отзывов посетителей.
Самым гостеприимным городом стал небольшой итальянский городок Матера. Его старая часть находится в скале и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, там снимались многие голливудские блокбастеры, например «Страсти Христовы» Мела Гибсона, «Бен-Гур» Тимура Бекмамбетова и «Чудо-женщина».
«Будь то история, вкусная еда, архитектура или пейзажи — в Матере есть все. В городе доминируют его уникальные каменные элементы и естественные пещеры, которые были признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1993 года. Эти культовые сооружения прекрасно дополняют типы жилья, которые город предлагает своим посетителям», — сказано на сайте.
Следом за Матерой «гостеприимные города» расположились следующим образом: