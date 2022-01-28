Андрей Данилко исполнил песню о Бандере. Что известно о скандале

По словам Пригожина, в ситуации с Андреем Данилко есть некоторое лицемерие, поскольку на Украине любого артиста, который бы исполнил патриотичную песню о России, начали бы «прессовать».
«Мы [Россия] пока разговариваем, а другие [страны] действуют. Вот когда мы начнем действовать — будет результат. А пока все это в стадии разговоров. Неважно кого это касается. Не хочу политизировать, но мы живем в мире лицемерия, фальши, несправедливости, непорядочности. Но несправедливо, что в других государствах российских артистов, имеющих иную точку зрения, абсолютно точно, стопроцентно отправляют в изгнание, подвергают гонению», — сказал Пригожин.
Как отметил продюсер, сейчас в России могут работать все артисты c Украины, в то время как на Украине нельзя выступать российским певцам, которые попали в базу «Миротворец». По мнению Иосифа Пригожина, украинские власти моментально приняли бы жесткие меры по отношению к какой-нибудь скандальной песни певца из России.
Подчеркну: ни Андрей Данилко, ни Лобода лично мне, Иосифу Пригожину, в жизни ничего плохого не сделали. И если посмотреть со стороны, то лицемерие и непорядочность налицо по отношению в принципе к России. Они живут здесь как хотят, им все разрешено, но нас туда не пускают! Мы ограничены. Разве это свобода слова?
Иосиф Пригожин(цитата по Daily Storm)
В конце января 2022 года появилась информация о том, что Андрей Данилко на концерте «Дизель шоу», проходившем на Украине, исполнил песню про лидера «Организации украинских националистов» * Степана Бандеру «Батько наш Бандера». Трансляцию не вели по телевидению, выступление было опубликовано на сайте Dizel Studio.
В России песню украинского певца не оценили. В частности, председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что исполнение такой песни выходит за рамки добра и зла.
«Человека, на руках которого кровь украинцев, поляков, русских. Человека, про которого ничего обсуждать нельзя, кроме того, что говорить, что его место на той свалке истории, где должны быть все нелюди и фашисты», — объяснил Морозов.
Позже Андрей Данилко прокомментировал собственное выступлении на «Дизель шоу», назвал свой номер импровизацией, а не постановкой. По словам певца, несколько месяцев назад эта песня стала вирусной в популярной соцсети TikTok, при этом украинские школьники даже организовали флешмоб по ее исполнению.
«Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось “Дизель шоу”, была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того», — заявил Данилко, подчеркнув, что он не вкладывал в композицию, ни политический, ни военный смысл.
Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время, когда люди спиваются, не знают, что делать дальше.
Данилко также не думал, что его выступление может вызвать скандал, а люди будут искать в песне совершенно другой смысл.
* ОУН-УПА запрещена в России как экстремистская организация.