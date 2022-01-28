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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Химические вещества в пластиковой упаковке могут быть причиной лишнего веса

Новое исследование показало, что содержащиеся в пластике вещества влияют на метаболизм.

Ученые из Норвежского технологического университета изучили различные пластиковые изделия, которыми мы пользуемся в повседневной жизни (контейнеры для еды, бутылки для напитков, упаковки шампуней и другие), чтобы узнать их состав и определить их влияние на организм человека.

В ходе исследования специалисты обнаружили около 55 тысяч различных химических компонентов и идентифицировали 29 конкретных веществ, содержащихся в самых обычных пластиковых упаковках.

Известно, что, как минимум, 11 из этих веществ влияют на метаболизм человека, нарушая обмен веществ.

Они способствуют развитию жировых клеток, которые быстро растут в количестве и активнее накапливают жир. Ученые отмечают, что эти вещества могут быть недооцененным фактором избыточного веса и ожирения.

Авторы работы намерены продолжить лабораторные исследования, чтобы лучше изучить эти вещества и оценить их риск для здоровья человека.

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