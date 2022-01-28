17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Воспитательница из Флориды заказала по почте снеговика
Женщина решила показать детям из «жаркого» штата настоящий снег.
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Воспитательница из Флориды по имени Робин Хьюз узнала, что из всех детей в ее группе только двое малышей видели снег собственными глазами.
Чтобы преподнести детям сюрприз, она попросила свою сестру Эмбер Эстес из Кентукки слепить снеговика и отправить его по почте.
Эмбер дождалась метели и слепила снеговика, прозвав его Лаки (Счастливчик). Она поместила его в пленку, а затем в фольгу. Вокруг снеговика она положила пакеты со льдом и толстый слой пенопласта. Затем все это Эстес упаковала в коробку и отправила во Флориду. Сестры стали ждать, доедет ли снеговик в «жаркий» штат целым и невредимым.
Учебное заведение, в котором работает Хьюз, разместило в соцсетях видео, в котором Робин открывает посылку в присутствии всех своих воспитанников. Снеговик внутри немного подтаял, но все равно вызвал восторг у детей.
Анна Лысенко