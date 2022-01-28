Супруги из США во время ремонта нашли гигантские фрески 1915 года

Супруги Ник и Лиза Тимм в конце прошлого года приобрели 115-летнее здание в городке Оканоган, штат Вашингтон, которое планировали превратить в бар и концертную площадку. В конце января они начали ремонт, который надеялись завершить к концу марта, и затем открыть свое заведение для посетителей. Но эти планы нарушила внезапная находка.
В процессе подготовки стен к покраске строители обнаружили гигантскую 18-метровую фреску с изображением природы, а спустя время обнаружили вторую роспись на противоположной стене. По словам Ника Тимма, фреска выглядела очень старой, а потому он приостановил все работы в надежде найти больше информации о ней.
Мужчина обратился за помощью в Историческое общество округа Оканоган, где смогли найти в архивах вырезку из газеты 1915 года, раскрывающую первоначальный план фресок. Согласно этой заметке, местный художник должен был нарисовать два панорамных пейзажа в светло-коричневых тонах для Театра Hub. Историки также рассказали, что в разные годы это здание являлось театром, кинотеатром, баром и даже местом проведения петушиных боев.
Вдохновленные такой богатой историей, Ник и Лиза решили изменить первоначальный дизайн своего будущего бара и превратить его в «историческое» место, раскрывающее историю и культуру города. Сообщается, что найденные фрески были аккуратно сняты и отправлены на реставрацию, после окончания которой они займут свое прежнее место на стенах бара.
Поскольку новый проект оказался масштабнее и дороже первоначальных планов, супруги Тимм открыли сбор средств среди тех, кто захочет поучаствовать в создании бара-музея. Они также отметили, что готовы принять в дар старинную мебель, картины и другие предметы декора, которые смогут передать историю городка, пишет CNN.