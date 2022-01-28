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21:20 (мск), источник: Ведомости

ЕС окончательно одобрил применение таблеток Pfizer от COVID-19

Еврокомиссия окончательно одобрила применение препарата Paxlovid производства компании Pfizer от COVID-19, говорится в сообщении еврокомиссара по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Это ключевой шаг в обеспечении граждан самым перспективным лечением и сильная вторая линия обороны против пандемии после вакцинации», — заявила Кириакидес, отметив, что этот препарат «способен действительно помочь людям, которым грозит тяжелое течение COVID-19».

В ноябре прошлого года Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний препарата Paxlovid. Препарат предназначен как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, испытания Paxlovid в России продлятся до марта 2023 г.

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