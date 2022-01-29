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01:26 (мск), источник: ТАСС

Президент Аргентины рассказал, что предпочел «Спутник V» другим вакцинам

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что, выбирая между различными вакцинами от коронавируса, предпочел привиться российским препаратом «Спутник V».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Twitter

«Когда пришло время делать третью прививку, мне предложили другую вакцину. Но я сказал, что предпочитаю “Спутник V”, — сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Я очень доверяю этой вакцине. Я привился, а потом заболел, и я уверен, что хорошо перенес эту болезнь благодаря тому, что был привит “Спутником V”.
Альберто Фернандес

Помимо «Спутника V», в Аргентине для иммунизации населения используют вакцины американских компаний Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, а также китайских производителей Sinopharm и Cansino.

Первую прививку «Спутником V» Фернандес сделал в январе прошлого года. В начале апреля он сообщил, что заразился коронавирусом. Глава государства перенес болезнь без осложнений. 6 декабря он вакцинировался российским препаратом в третий раз.

«Спутник V» — первая вакцина от коронавируса, которую получила Аргентина. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников.

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