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03:08 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург объяснил появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Появление нового коронавируса NeoCov обусловлено тем, что мутации вирусов происходит постоянно. При этом их выявление во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов, сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«Мутации идут постоянно, — сказал ученый, комментируя появление NeoCov. — В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2−4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите».

Ранее китайские ученые выяснили, что найденный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov — близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2.

В научных кругах ЮАР сообщили ТАСС, что данная разновидность была обнаружена в 2017 году при исследовании образцов тканей летучих мышей, взятых в предыдущие пять лет на севере и юго-востоке республики. Речь идет о млекопитающих семейства гладконосых, принадлежащих к роду Neorimicia. Этот же вирус был выявлен у летучих мышей в Уганде и других странах Африки.

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