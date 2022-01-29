Гинцбург объяснил появление нового коронавируса NeoCov в ЮАР

«Мутации идут постоянно, — сказал ученый, комментируя появление NeoCov. — В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2−4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите».
Ранее китайские ученые выяснили, что найденный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov — близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2.
В научных кругах ЮАР сообщили ТАСС, что данная разновидность была обнаружена в 2017 году при исследовании образцов тканей летучих мышей, взятых в предыдущие пять лет на севере и юго-востоке республики. Речь идет о млекопитающих семейства гладконосых, принадлежащих к роду Neorimicia. Этот же вирус был выявлен у летучих мышей в Уганде и других странах Африки.