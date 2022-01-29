Какие ограничения вводят регионы на фоне распространения «омикрона»

С распространением омикрон-штамма в большинстве регионов заболеваемость обновляет рекорды в течение недели. 28 января число выявленных в России за сутки случаев COVID-19 превысило 98 тыс. Прошлый максимум за всю пандемию был более чем в два раза меньше, он пришелся на осеннюю волну: 6 ноября 2021 года было выявлено 41,3 тыс. случаев. На этом фоне регионы начали возвращаться к ограничениям — от перевода сотрудников на удаленку до запрета подросткам находиться в торговых центрах без взрослых.
Специалисты отмечают, что при «омикроне» заболевание протекает легче по сравнению с предыдущими штаммами, оговариваясь, что прежде всего это касается привитых людей. Рост числа госпитализаций пока не повторяет кривую заболеваемости: по данным оперштаба, за неделю оно выросло на 9%, зато количество выявленных случаев — на 102%. Минздрав опубликовал памятку, как вести себя при легком и бессимптомном течении коронавирусной инфекции и других ОРВИ, рекомендации отличаются для вакцинированных и непривитых.
Что будет с ограничениями в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что дополнительные ограничения могут быть введены только исходя из нагрузки на медицинскую систему.
Столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за действующими мерами в магазинах, транспорте и других общественных местах, проверяющие обращают внимание на отсутствие разметки для социального дистанцирования, несоблюдение масочного режима, в том числе спущенные маски у сотрудников предприятий, помимо других нарушений.
Локдаун в Москве вводить не планируют, так как действующих мер при «омикроне» достаточно, сообщили РБК два источника, близкие к столичным властям. По словам одного из них, дополнительные меры не будут рассматривать, если число госпитализаций не вырастет до 3−4 тыс. в день (сейчас около 1,4 тыс. в день). Пока в Москве действуют масочный режим, требование удаленной работы для 30% сотрудников, запрет на проведение публичных мероприятий и другие ограничения.
Какие ограничения вводят в других регионах
Власти отмечают, что в эту волну чаще заболевают дети. Вице-премьер Татьяна Голикова на неделе заявила, что число госпитализаций среди детей увеличилось на треть за два дня. Поэтому многие ограничения касаются именно несовершеннолетних.
Дистанционная учеба и вынужденные каникулы
В некоторых регионах отправили учащихся на удаленку или объявили каникулы. Учиться удаленно будут в Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе, Орловской области, ЯНАО, Хакасии, Якутии (за исключением учащихся 9-х и 11-х классов), Псковской области. В Липецкой области также рекомендовали школам перейти на удаленку на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.
В Кабардино-Балкарии решено отправить учащихся на каникулы (кроме 9-х и 11-х классов, которые продолжат учиться очно), в Новосибирской области на каникулы уйдут только младшие школьники, для средних и старших классов планируется ввести дистанционное обучение на одну-две недели.
В Кузбассе решение о переводе школьников на удаленку пока не принято, но к нему рекомендовали подготовиться.
В Ульяновской, Ростовской и Омской областях временно отменили очное обучение только для дополнительного образования.
Другие ограничения для детей
Ограничения для несовершеннолетних коснулись не только учебы. В нескольких регионах им запретили посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Так поступили в Тульской, Калужской и Оренбургской областях. В Санкт-Петербурге помимо ТЦ несовершеннолетним полностью запретили вход в зоопарки, музеи, кино, театры, бассейны и другие общественные места.
Также власти отдельных субъектов приняли решение закрыть детские игровые комнаты и развлекательные центры, например в Бурятии, Оренбургской, Тульской, Орловской и Ульяновской областях и Якутии. В Костромской области до конца февраля для несовершеннолетних запретили массовые мероприятия и экскурсии.
Приостановка плановой медпомощи
Среди частых ограничений — приостановка плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках, так как в регионах отмечают рост нагрузки на амбулаторное звено. О таких мерах объявили в Орловской области, Кирове, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Калининграде, Пермском крае, Вологодской, Архангельской и Ростовской областях, Карелии и Марий Эл. В ЯНАО заявили о частичном сокращении плановой медпомощи, объяснив, что нагрузка на амбулаторную службу больниц выросла в десять раз. В Москве приостановили плановые госпитализации детей, но это не касается неотложных состояний, таких как онкологические, гематологические и другие.
Перевод сотрудников на удаленку
Одной из самых популярных мер остается требование или рекомендация удаленной работы. Например, в Нижегородской и Костромской областях продлили требование держать 30% сотрудников на удаленке, в Тульской области и Кузбассе ввели аналогичную меру. В Ингушетии и Ленинградской области она пока носит рекомендательный характер.
В Орловской и Липецкой областях, а также в Башкирии решение о переводе сотрудников на удаленную работу коснулось только госслужащих и сотрудников органов власти разного уровня.
Ограничения на массовые мероприятия
Среди регионов, которые запретили или ограничили массовые мероприятия, Бурятия, Тульская область, Костромская область, Крым, Пермский край, Ростовская область, ЯНАО, Калужская область, Хакасия, Калмыкия, Коми и Башкирия. Детали в разных субъектах отличаются: например, в Пермском крае введен бессрочный запрет на массовые физкультурные мероприятия, а в Ростовской области отменили выставки и мероприятия в закрытых помещениях, кроме работы театральных коллективов.
В нескольких регионах вернулись к самоизоляции людей старшего возраста и других групп риска, чаще всего это касается именно непривитых из этих категорий. Мера действует, например, в Ярославской, Тульской, Костромской, Ростовской областях, Крыму.
В нескольких субъектах объявили о переводе соцучреждений стационарного типа (домов престарелых, детских домов и т. д.) в закрытый режим. Так поступили в Ярославской, Кемеровской, Саратовской, Псковской областях и в Башкирии.
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