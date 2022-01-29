12:57 (мск), источник: m24.ru
Терапевт назвал главные ошибки при лечении «Омикрона»
Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с «Москвой 24» призвал граждан не назначать себе антибиотики и разжижающие кровь препараты для лечения «Омикрона».
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По словам специалиста, основная ошибка, которую допускают заболевшие коронавирусом, — это самолечение. Терапевт считает, что самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача может привести к устойчивости организма к таким препаратам.
«Это реально то, что убивает гораздо больше, чем “Омикрон”. Те, кто работал в реанимациях, в серьезных отделениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не действует», — поясняет Хухрев.
Не нужно назначать себе и кроворазжижающие. Дело в том, что эта группа препаратов не имеет «противоядия». Поэтому, если вдруг на фоне такого рьяного лечения у человека начнется кровотечение желудка, кишечника, да неважно откуда, его остановить будет очень сложно.
Лечение алкоголем — еще одна ошибка, которую часто допускают заболевшие, говорит эксперт. По словам терапевта, такие напитки дают еще большую нагрузку на страдающую и без того иммунную систему.
Хухрев полагает, что, поскольку новый штамм коронавируса в некотором смысле похож на обычную ОРВИ, какого-то специфического лечения не требуется. «Обильное питье, отдых и терпение — вот основные три кита. Можно принимать витамин C и чай с лимоном», — советует врач.
Также эксперт рекомендует не принимать жаропонижающие без особой необходимости. «Температура — это естественный защитный механизм нашего организма. Просто важно, чтобы она не зашкаливала. Если температура ниже 39, вы ее можете терпеть и чувствуете себя более-менее ничего, вам даже жаропонижающее не нужно. Конечно, после 39 ее уже надо сбивать», — объясняет специалист.
Если возникает дыхательная недостаточность, высокая температура держится дольше 5 дней, тогда это уже не домашняя история, надо думать о том, чтобы человека положить в больницу. Но на дому пациенту в принципе особое лечение не требуется.
Ранее врач-иммунолог Мария Польнер предупредила об опасности использования иммуномодуляторов при коронавирусе. По словам специалиста, эти препараты могут спровоцировать неконтролируемую реакцию иммунной системы, которая будет видеть врага в клетках собственного организма. Кроме того, может возникнуть цитокиновый шторм, который увеличивает риск летального исхода.