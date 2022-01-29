10:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стаю прыгающих дельфинов показали с дрона (видео)
Невероятное видео из Корнуолла.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Фотографу из Великобритании Рики Витулли посчастливилось снять с дрона большую стаю дельфинов у побережья Корнуолла.
Волшебные кадры показывают, как животные рассекают бирюзовую воду и время от времени выпрыгивают из нее. Фотограф сравнил дельфинов с «танцующими феями».
«Я как раз заканчивал работу, когда позвонила жена и сказала, что возле пляжа стая дельфинов. Я совсем не ожидал этого, так как был занят другой работой. Но у меня был дрон с камерой, и я подумал, что было бы здорово снять их, ведь это так красиво», — рассказал Витулли изданию Daily Mail.
Анна Лысенко