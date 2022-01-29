В Лондоне дикая лиса уснула на диване в учительской

Учителя одной из лондонских школ пришли утром на работу и застыли в недоумении — посреди учительской крепко спала дикая лиса.
Животное устроилось на диване в окружении подушек и мирно посапывало, пока педагоги пытались решить, что с ним делать, сообщает UPI.
Забавный инцидент произошел в Католическом колледже св. Ричарда Рейнольдса в районе Твикенхем. Администрация учебного заведения опубликовала снимок невозмутимой лисы в соцсетях.
В конце концов учителя покинули комнату и заперли дверь снаружи, а затем обратились в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA). Прибывшие спасатели забрали лису и отвезли ее к ветеринарам для осмотра.
Учителя не знают, как именно лиса проникла в учебное заведение. Поскольку сигнализация не сработала, животное, скорее всего, назаметно проскользнуло внутрь, когда кто-то из персонала открыл входную дверь.
Лисы давно стали обычными обитателями Лондона: они живут в городских парках и скверах, питаются объедками и кормом для домашних животных. По данным местных зоологов, из примерно 400 тысяч британских лис около половины уже поколениями живут в городах.