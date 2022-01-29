13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Берлине картины да Винчи стали интерактивными (видео)
Работы гения перенесли в метавселенную.
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В столице Германии открылась необычная интерактивная выставка Genius Immersive Experience, посетители которой могут в буквальном смысле взаимодействовать с картинами Леонардо да Винчи.
Работы гения оживают на больших мониторах, элементы картин двигаются под музыку. А если притронуться к экрану рукой, можно изменить картинку по своему усмотрению.
Иммерсивную выставку, посетители которой могут взаимодействовать с творениями да Винчи всеми органами чувств, испытывая эффект полного погружения, в студии дизайна и технологий flora&faunavisions готовили больше года. Над проектом работали более 20 дизайнеров и разработчиков. В нем использованы технологии виртуальной и дополненной реальности.
Анна Лысенко