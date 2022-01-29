Профессор оценил связь перенесенного COVID и развития рака легких

Значительные повреждения в легких в результате перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 в тяжелой форме в некоторых случаях могут привести к появлению злокачественных новообразований, «но реализуется ли это в дальнейшем в развитие рака легкого, это совсем не факт». Об этом в эфире «Радио России» заявил заместитель директора Института клинической онкологии центра им. Н. Н. Блохина, доктор медицинских наук, профессор Константин Лактионов.
Профессор отметил, что воспалительные изменения в организме сопровождаются более высокой активностью деления клеток. Поэтому, по словам Лактионова, какие-то хронические воспалительные изменения в легких могут быть «пусковым механизмом», способным привести к развитию онкологического процесса.
«Безусловно, наша онкологическая настороженность сейчас на высоте», — заявил профессор и указал на необходимость наблюдать за пациентами, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме.
Лактионов подчеркнул, что онкологический процесс — это не вспышка, и к моменту, когда медики выявляют его, «этот процесс уже существует несколько месяцев, а может быть даже и полгода как минимум». Специалист указал на важность ежегодной диспансеризации.
По словам замдиректора Института клинической онкологии, во время пандемии онкологи регистрируют рост числа выявленных случаев рака легких. Это связано с тем, что из-за коронавируса россияне стали чаще проходить компьютерную томографию.
Исследования помогают выявить рак легких на ранних стадиях. Лактионов не исключил, что количество выявленных случаев рака легких может вырасти, поскольку болезнь долгое время способна протекать бессимптомно и установить ее можно только во время диспансерного наблюдения или обследования по другому поводу.
Сейчас у онкологов нет данных о том, что перенесшие COVID-19 чаще других заболевают раком легких, говорил в конце декабря директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Иван Стилиди.
Главным фактором риска для рака легких медики считают табачный дым. Согласно данным, приведенным на конференции Национального общества онкопульмонологов в январе 2021 года, из 7 тыс. химических веществ, которые выделяются при горении табака, по меньшей мере 69 являются канцерогенами, писал «Медвестник».