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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайверы на Гавайях поплавали с дружелюбной китовой акулой (видео)

Она близко подпустила к себе людей.

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34-летняя Кейли Грант, живущая на Гавайях, владеет небольшим бизнесом по сафари в океане. Устраивая надводные и подводные экскурсии для своих клиентов, она старается показать им самых интересных морских обитателей.

Во время последнего сафари Кейли по-настоящему повезло. К ее лодке, которая находилась недалеко от берега в Кайлуа-Кона, подплыла китовая акула.

Эти животные — крупнейшие из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшие из современных рыб. Их максимальный размер достигает по меньшей мере 13 м, но существуют свидетельства о встречах с 18- и даже 20-метровыми китовыми акулами. Эти гигантские рыбы питаются планктоном и не представляют никакой угрозы для людей. Плавают они медленно и ведут себя инертно, подпуская ныряльщиков на близкое расстояние.

Обрадованная редкой встречей, Кейли сумела снять несколько очень эффектных моментов с китовой акулой, в том числе кадры, на которых гигантская рыба открывает пасть.

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