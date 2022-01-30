10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайверы на Гавайях поплавали с дружелюбной китовой акулой (видео)
Она близко подпустила к себе людей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
34-летняя Кейли Грант, живущая на Гавайях, владеет небольшим бизнесом по сафари в океане. Устраивая надводные и подводные экскурсии для своих клиентов, она старается показать им самых интересных морских обитателей.
Эти животные — крупнейшие из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшие из современных рыб. Их максимальный размер достигает по меньшей мере 13 м, но существуют свидетельства о встречах с 18- и даже 20-метровыми китовыми акулами. Эти гигантские рыбы питаются планктоном и не представляют никакой угрозы для людей. Плавают они медленно и ведут себя инертно, подпуская ныряльщиков на близкое расстояние.
Обрадованная редкой встречей, Кейли сумела снять несколько очень эффектных моментов с китовой акулой, в том числе кадры, на которых гигантская рыба открывает пасть.
Анна Лысенко