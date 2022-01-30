12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: мозг задерживает нас в прошлом на 15 секунд
Так работает «механизм стабилизации» в основе нашего зрения.
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Чтобы обработать огромное количество визуальной информации — миллионы форм, цветов и движений, которые замечает человеческий глаз — мозг «задерживает» нас в прошлом примерно на 15 секунд, выяснили ученые из Шотландии и США.
Исследователей всегда интересовало, почему, вопреки колоссальному визуальному шуму, мы воспринимаем мир как стабильную, плавную картинку. Чтобы выяснить причину такой иллюзии, ученые провели ряд тестов с несколькими сотнями участников. Их попросили посмотреть 30-секундные видеоролики, в которых человеческие лица стареют с годами, и назвать возраст людей в самом конце видео.
К удивлению исследователей, участники тестов почти всегда сообщали не тот возраст, который видели в конце, а тот, который замечали за 15 секунд до окончания ролика. Это яркая иллюстрация того, как работает «механизм стабилизации» в нашем мозге, говорят ученые.
«Вместо того, чтобы анализировать каждый отдельный визуальный образ, мы воспринимаем нечто среднее из того, что мы видели за последние 15 секунд», — пишут исследователи.
«Если бы наш мозг всегда обновлялся в режиме реального времени, мир казался бы хаотичным местом с постоянными колебаниями света, теней и движения. Нам все время казалось бы, что мы галлюцинируем», — добавляют ученые.
«В основном мы перерабатываем информацию из прошлого, потому что это эффективнее, быстрее и требует меньше работы», — подводят итог исследователи.
Анна Лысенко