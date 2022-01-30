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14:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Гинцбург: все, кто ревакцинировался «Спутником Лайт», получили антитела на три месяца

Данные показывают, что все, кто ревакцинировался вакциной «Спутник Лайт», получали защиту от коронавируса, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В течение трех месяцев после ревакцинации 100% людей имели антивирусные тела, сказал Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«75% вакцинированных (»Спутником V«. — “Ъ”) содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы “Спутником Лайт”, то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — сказал Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Считать, что штамм коронавируса «омикрон» — последняя стадия пандемии, неправильно, заявил директор центра Гамалеи.

«Я не берусь утверждать, что это финальная стадия. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникает бесконечное количество новых вариантов возбудителя COVID-19», — оценил он ситуацию с коронавирусом (цитата по «Вести.ру»).

Гинцбург допустил, что может появиться патогенный штамм коронавируса. «Потому что мы совершенно с вами не знаем природных резервуаров возбудителя COVID-19. На каждый ход вируса мы, конечно, находим с вами противодействие, но вирус при этом пока что продолжает играть партию белыми фигурами, а мы с вами играем черными. Пока мы только боремся с последствиями. Очень серьезными. Начинаем тушить пожар, когда уже горит», — сказал он.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 121 228 случаев заражения коронавирусом. Это на 6,69% больше, чем накануне (113 122). Общее число заразившихся выросло до 11 737 007.

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