Гинцбург: все, кто ревакцинировался «Спутником Лайт», получили антитела на три месяца

«75% вакцинированных (»Спутником V«. — “Ъ”) содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы “Спутником Лайт”, то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — сказал Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Считать, что штамм коронавируса «омикрон» — последняя стадия пандемии, неправильно, заявил директор центра Гамалеи.
«Я не берусь утверждать, что это финальная стадия. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникает бесконечное количество новых вариантов возбудителя COVID-19», — оценил он ситуацию с коронавирусом (цитата по «Вести.ру»).
Гинцбург допустил, что может появиться патогенный штамм коронавируса. «Потому что мы совершенно с вами не знаем природных резервуаров возбудителя COVID-19. На каждый ход вируса мы, конечно, находим с вами противодействие, но вирус при этом пока что продолжает играть партию белыми фигурами, а мы с вами играем черными. Пока мы только боремся с последствиями. Очень серьезными. Начинаем тушить пожар, когда уже горит», — сказал он.
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 121 228 случаев заражения коронавирусом. Это на 6,69% больше, чем накануне (113 122). Общее число заразившихся выросло до 11 737 007.