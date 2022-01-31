В России стремительно растет заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних

«Ъ» собрал информацию о ситуации в регионах и поговорил с врачами об угрозах коронавируса для детей.
29 января, в субботу, в России впервые выявили более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. В воскресенье оперштаб сообщил уже о 121 228 заболевших. При этом количество госпитализаций в целом не растет. Например, в воскресенье были госпитализированы 9,8 тыс.— около 8% от заболевших. До пятой волны, вызванной «омикроном», федеральный штаб не предоставлял данные о проценте стационарных пациентов. Однако эту информацию регулярно сообщал московский штаб. Так, в октябре, когда в стране выявляли до 40 тыс. новых случаев в день, госпитализировали около 20% москвичей от общего числа новых заболевших. Сейчас доля пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, не превышает 6%.
Однако у медиков и властей особые опасения вызывает резкий рост заболеваемости среди детей.
В Москве, согласно последним данным департамента здравоохранения, количество заболевших детей выросло за две недели в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28 тыс.), а их госпитализации — в 10 раз, до 120 человек в сутки. «Для снижения риска инфицирования наиболее уязвимых групп детей» в столице принято решение с 26 января закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. В депздраве уточнили, что временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения.
Примеру Москвы уже последовали власти Ярославской области, Приморского края и Оренбургской области. Отметим, такие меры ранее не поддержал Владимир Путин. «Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась, — обратился он к членам правительства на совещании 26 января.— Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь».
В Тюменской области заболеваемость коронавирусом по итогам третьей недели января оказалась на 56% выше, чем во второй. И сильнее всего она выросла среди детей — на 118%.
В возрастной группе от 18 до 29 лет COVID-19 стали выявлять на 75% чаще, а среди людей старше 65 лет — лишь на 29%.
В Пермском крае заболеваемость COVID-19 среди детей за последние две недели выросла более чем в шесть раз. По данным краевого минздрава, еще 13 января вирус выявили у 76 детей (до 1 года — 5 случаев, от 3 до 6 лет — 21 случай, от 7 до 14 лет — 33 случая, 15−17 лет — 17 случаев). А уже 27 января инфекция была зафиксирована у 503 несовершеннолетних (до 1 года — 22 человека, от 3 до 6 лет — 123 человека, от 7 до 14 лет — 258 человек, 15−17 лет — 100 человек). В Саратовской области детская заболеваемость выросла более чем в 10 раз. 14 января было зарегистрировано 11 человек в возрасте до 17 лет, а 28 января — уже 123 таких случая.
Правительство Севастополя сообщило «Ъ», что несовершеннолетние составляют около 10% от общего числа инфицированных COVID-19.
За последние две недели заболеваемость детей выросла здесь больше чем на 300%.
По данным орловского управления Роспотребнадзора, наиболее интенсивный рост заболевания наблюдается среди людей 18−39 лет (317,28 случая на 100 тыс. этой возрастной группы) и подростков 15−17 лет (459,37 на 100 тыс.). Заболеваемость среди детей выросла в регионе в 3,2 раза.
Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин сообщил 27 января, что за 2,5 недели заболеваемость коронавирусом среди детей выросла почти в три раза. Доля несовершеннолетних пациентов с COVID-19 достигла 15%. Среди детей 0−6 лет прирост составил 72%, 7−14 лет — 3,5 раза, 15−7 лет — 2,3 раза. В Ямало-Ненецком автономном округе число госпитализированных детей с COVID-19 на этой неделе выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлой. По данным на 25 января, в регионе лечение от COVID-19 проходили более 4,3 тыс. человек, из которых около 1,5 тыс.— дети. В прошлую волну коронавируса доля больных детей не превышала 10%, а сейчас их более 35%.
Отметим, в июле 2020 года, когда Минздрав утвердил методические рекомендации по лечению COVID-19, дети составляли лишь около 6−7% от общего числа заболевших.
И тогда не менее четверти из них переносили инфекцию бессимптомно. В госпитализациях нуждались до 10%; тяжелое течение отмечалось в среднем в 1% случаев — чаще всего это было связано с сопутствующими заболеваниями.
Педиатр и инфекционист, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков объясняет рост заболеваемости детей тем, что они наиболее «иммунно наивны». В предыдущие волны дети не заражались так активно, соответственно, не получили естественный иммунитет. Кроме того, они не имели возможности пройти вакцинацию и получить защиту. Детский инфекционист, педиатр, детский гепатолог «СМ-Клиника. Дети» Татьяна Ковалева добавляет еще одну причину: дети реже носят маски и не соблюдают другие меры индивидуальной защиты.
Хорошая новость в том, что течение заболевания у большинства детей проходит как обычное ОРВИ. Но так как болеет в процентном соотношении большее количество детей, то и случаев тяжелого течения должно быть больше.
Евгений Тимаковглавный врач клиники «Лидер-медицина»
Педиатр, заведующая отделением педиатрии клиники академика Ройтберга Ольга Барышева предупреждает: вирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», для детей от 2−5 лет более опасна, чем ОРВИ. Частые симптомы заболевания у этой возрастной группы — осиплость, насморк, боль в горле, расстройство стула, головная боль. У детей от 0 до 5 лет при заражении поражается ЖКТ: появляются боль в животе, рвота, понос. Для детей старшего возраста характерно поражение респираторного тракта (боль в горле, насморк, кашель). Татьяна Ковалева также напоминает о риске возможных осложнений после коронавируса, про которые пока еще «точно неизвестно». Среди них, по словам госпожи Ковалевой, самое опасное — мультивоспалительный синдром (MIS-C), или Кавасаки-подобный синдром. Он иногда возникает у детей уже через несколько недель после ковида и может иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья.
Начавшаяся вакцинация подростков существенно не повлияет на нынешний подъем заболеваемости, считает Евгений Тимаков: «“Омикрон” имеет короткий инкубационный период. Мы видим, что во всех странах, где он спровоцировал вспышку, через месяц-полтора заболеваемость стабилизируется и идет на спад. Это как раз тот срок, когда вырабатывается иммунитет после вакцинации».
Он подчеркивает, что вакцинация, тем не менее, повлияет на индивидуальный иммунитет каждого ребенка и на «коконный» иммунитет семьи.
Отметим, вакцина «Спутник М» — для подростков 12−17 лет — начала поступать в регионы с прошлого понедельника. Большая часть субъектов готовится начать прививочную кампанию на этой неделе. Например, в Липецкую область поступило 720 комплектов детской вакцины, прививать подростков в регионе начинают сегодня. В Якутии, по словам замруководителя регионального оперативного штаба Ольги Балабкиной, первыми прививки получат дети медработников «красных зон». В Свердловской области заявления на вакцинацию подали порядка 10 тыс. человек, при этом в распоряжении пока лишь 2,4 тыс. доз. В отдельных регионах вакцинация уже началась. Так, в Забайкальском крае привиты первые 70 человек — студенты медицинского колледжа и воспитанники социальных учреждений. В Прикамье в начале прошлой недели поступило 2160 комплектов вакцины «Спутник-М», на данный момент ей привились 11 человек. Белгородская область получила 720 доз «Спутника М», на 28 января прививку сделали 142 подростка.
Наталья Костарнова; региональная корсеть «Ъ»