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15:05 (мск), источник: © РИА Новости

В Петербурге школьников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Школьники 7−11 классов в Петербурге в связи с ухудшением эпидобстановки переводятся на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля, сообщает пресс-служба администрации губернатор города.

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Источник: © РИА Новости

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«С 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетним жителям Санкт-Петербурга на фоне неблагоприятной эпидситуации со 2 по 13 февраля запрещается посещать заведения общепита, не считая школьных столовых, а также торговые центры, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«С 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания (за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах), а также объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов)», — говорится в сообщении.

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