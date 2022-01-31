Биолог сделал прогноз о следующем штамме коронавируса

Коронавирусу совсем невыгодно убивать популяцию. Его стратегия, как любого живого организма, сохранить свой вид и как можно шире распространиться, объяснил свой прогноз биолог. А штаммы — это продукт ускоренной эволюции вируса. Именно поэтому появляются штаммы, которые, во-первых, легче заражают человека, а, с другой стороны, становятся менее патогенными, то есть не вызывают серьезных заболеваний.
«Стратегия вируса — всегда хорошо распространяться, но быть незаметным. Вирусы, которые так незаметно заражают людей, это те вирусы, которые уже давно внедрились в человеческую популяцию, и они находятся в равновесии со своим хозяином. А вирусы, которые вызывают серьезные заболевания, это обычно те, которые не так давно перешли на человека от другого хозяина. Они еще не адаптировались и не стали такими незаметными», — поделился Чумаков.
Коронавирус сейчас на наших глазах превращается в такой незаметный вирус доктор биологических наук.
Петр Чумаковглавный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта
Вариант, сочетающий в себе высокую заразность с высокой болезнетворностью, возможен в случае, если разные штаммы объединяться вместе, образуя гибрид, однако вероятность такого развития событий крайне мала, отметил биолог, поэтому, скорее всего, нас ожидает смягчение заболевания.