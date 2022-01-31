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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Биолог сделал прогноз о следующем штамме коронавируса

Следующий штамм COVID-19 должен быть еще менее патогенным, то есть менее болезнетворным, рассказал «Ленте.ру» доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.  А. Энгельгардта Петр Чумаков. Вирусу совсем невыгодно убивать популяцию, его стратегия — распространиться.

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Источник: Reuters

Коронавирусу совсем невыгодно убивать популяцию. Его стратегия, как любого живого организма, сохранить свой вид и как можно шире распространиться, объяснил свой прогноз биолог. А штаммы — это продукт ускоренной эволюции вируса. Именно поэтому появляются штаммы, которые, во-первых, легче заражают человека, а, с другой стороны, становятся менее патогенными, то есть не вызывают серьезных заболеваний.

«Стратегия вируса — всегда хорошо распространяться, но быть незаметным. Вирусы, которые так незаметно заражают людей, это те вирусы, которые уже давно внедрились в человеческую популяцию, и они находятся в равновесии со своим хозяином. А вирусы, которые вызывают серьезные заболевания, это обычно те, которые не так давно перешли на человека от другого хозяина. Они еще не адаптировались и не стали такими незаметными», — поделился Чумаков.

Коронавирус сейчас на наших глазах превращается в такой незаметный вирус доктор биологических наук.
Петр Чумаков
главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.  А. Энгельгардта

Вариант, сочетающий в себе высокую заразность с высокой болезнетворностью, возможен в случае, если разные штаммы объединяться вместе, образуя гибрид, однако вероятность такого развития событий крайне мала, отметил биолог, поэтому, скорее всего, нас ожидает смягчение заболевания.

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