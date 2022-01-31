Проценко описал особенности новой волны коронавируса в России

Омикрон-вариант коронавируса отличается от других быстрым течением и значительно меньшим количеством случаев пневмонии, сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Тине Канделаки на RTVI.
«Если посмотреть динамику, которую дает по Москве оперативный штаб, сегодня очередной рекорд — больше 25 тыс. И с одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость», — отметил Проценко, отвечая на вопрос, есть ли повод для тревоги из-за того, что болезнь протекает быстрее.
По словам главврача, нынешняя волна, для которой характерны повышение температуры до 39 градусов в течение двух-трех дней и слабость, может сопровождаться обострением болезней, декомпенсацией у лиц из группы риска (граждане старше 60 лет, с морбидным ожирением, патологиями).
«Поэтому, несмотря на то что эту неделю идет такой вот лавинообразный рост случаев, мы не видим лавинообразного роста госпитализаций, хотя, конечно, нагрузка на систему здравоохранения, на ее амбулаторную часть резко возросла», — указал Проценко.
В то же время главврач считает, что еще рано расслабляться: несмотря на то что «омикрон» вытесняет «дельту», та все еще циркулирует.
«И все равно к нам приезжают пациенты с КТ2, КТ3, КТ4 (степени поражения легких. — РБК), большим объемом поражения», — добавил он.
В России в понедельник, 31 января, впервые выявили более 124 тыс. случаев заболевания COVID-19 при 9 тыс. случаев госпитализации. Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 23 417 человек.
26 января заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице преобладает омикрон-штамм, на который приходится 80% зараженных. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила о росте числа госпитализированных среди детей в стране.
На фоне роста числа случаев COVID-19 среди несовершеннолетних в столице началась вакцинация подростков 12−17 лет «Спутником М».