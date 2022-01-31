17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, когда на Марсе исчезла вода
Жидкая вода была на Красной планете на миллиард лет дольше, чем считалось ранее.
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Исследователи Калифорнийского технологического института изучили данные, которые почти 15 лет на поверхности Красной планеты собирал орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.
Свое внимание ученые сосредоточили на отложениях хлоридной соли, оставшихся после испарения воды, которая когда-то протекала по этому ландшафту. Ранее специалисты предполагали, что жидкая вода на Марсе существовала несколько миллиардов лет, но полностью высохла около трех миллиардов лет назад. Однако результаты нового исследования указывают на то, что это произошло намного позже.
По словам ученых, это открытие поднимает новые вопросы о том, существовала ли на Марсе микробная жизнь и как долго.
Екатерина Гура