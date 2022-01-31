17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Швейцарии сменил пол, чтобы раньше выйти на пенсию
Мужчина воспользовался новым законом, упрощающим процедуру смены пола в документах.
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В Швейцарии недавно приняли закон, который значительно упрощает процедуру смены пола в документах. Чиновники больше не требуют медицинских справок, подтверждающих трансгендерность человека. Теперь достаточно прийти в ЗАГС, заявить о своем желании сменить пол в документах, пройти короткое собеседование и заплатить 72 евро.
Еще до принятия закона его критиковали за уязвимость и непродуманность. По мнению противников нововведений, законом могут воспользоваться в своих целях недобросовестные граждане, например, цисгендерные мужчины, которые хотят уклониться от армии или раньше выйти на пенсию (женщины в Швейцарии выходят на заслуженный отдых в 64 года, а мужчины — в 65 лет).
В итоге эти опасения оправдались. Закон об упрощенной процедуре смены пола вступил в силу 1 января 2022 года, а уже через несколько дней один из жителей города Люцерн обратился в ЗАГС, чтобы сменить пол с мужского на женский. Как стало известно позже, такую процедуру предприимчивый швейцарец решил проделать, чтобы пораньше уйти на пенсию и получать деньги от государства.
Имени и подробностей местные журналисты не сообщили, но в соцсетях появилась информация, что одинокого мужчину рассекретили его друзья, которые сильно удивились неожиданным новостям.
Как отмечают журналисты, даже зная правду о намерениях мужчины, ему не могут отказать в изменении документа. Чиновники не обязаны «проверять личные убеждения граждан», а по закону отказать можно лишь в том случае, если заявитель лично признается, что подал заявление в шутку или в мошеннических целях.
Екатерина Гура