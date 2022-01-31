The Guardian: жители канадской провинции Нью-Брансуик столкнулись с неизвестной болезнью

По данным журналистов, среди симптомов жители провинции выделяют спазмы мышц, нарушение работы вестибулярного аппарата, проблемы с памятью, боль в ногах и руках, а также галлюцинации, потерю веса и бессонницу.
Жители Нью-Брансуика страдают от таких симптомов более двух лет, но в СМИ история обсуждается только в марта 2021 года.
Тогда в Сеть попал документ агентства общественного здравоохранения провинции, в котором врачей просили следить за симптомами, похожими на болезнь Крейтцфельдта-Якоба — редкое смертельное заболевание головного мозга.
Власти выявили 48 подозрительных случаев, хотя медицинские источники газеты сообщали, что число таких пациентов приближается к 150, причем многим из заболевших 20−30 лет.
Тогда региональные власти сотрудничали с федеральными, чтобы выяснить, связаны ли все случаи неврологических симптомов, или нет. Ученые провели ряд диагностических тестов, но они не дали результатов.
После этого, как сообщил The Guardian, департамент окружающей среды и здравоохранения провинции начал изучать возможность экологических причин: сине-зеленые водоросли, токсичные моллюски, хроническое истощение и даже химические вещества, которые используют для уничтожения растительности.
В конце весны 2021 года сотрудничество региональных властей с федеральными по этому вопросу закончилось, расследование с тех пор ведется учеными в Нью-Брансуике. Они, по данным издания, все больше склоняются к тому, что никакого заболевания в провинции нет, а случаи появления неврологических симптомов не взаимосвязаны.
Это противоречит информации, которую газета опубликовала в январе. По информации источников, загадочные симптомы начали испытывать несколько из тех жителей, кто ухаживал за больными. По мнению экспертов издания, это может указывать на экологическую причину заболевания.
Власти не сообщают, когда будут опубликованы итоги расследования, отметила The Guardian. Они также не ответили журналистам на вопросы о своем расследовании и о том, планируют ли они проверять возможное загрязнение окружающей среды.
При этом люди, страдающие от странных симптомов, уже начали получать письма от руководства региона, в которых говорится, что у них нет неизвестного заболевания.
The Guardian приводит слова Йоханны Буше, которая была одной из первоначальных 48 предполагаемых больных. Власти региона сообщили женщине, что у нее не загадочное заболевание, а прогрессирующая афазия, форма болезни Паркинсона или вариант корково-базальной дегенерации. Буше предложили пройти обследование, которое, по ее словам, она уже проходила.
Газета поговорила с 33-летней Террилин Порелл, которая также испытывает необъяснимые симптомы. Ее региональные власти направили к неврологу. Тот, после четырехчасового разговора по телефону, сказал девушке, что у нее, вероятно, посттравматическое стрессовое расстройство, а не какая-то неизвестная болезнь.