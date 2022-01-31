Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: создание Кунсткамеры и первая Конституция СССРМеждународный день ювелира, создание Кунсткамеры, первая Конституция СССР и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
18Казахстан после погромов
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
22:03 (мск), источник: ТАСС

Около 10 тыс. подростков в РФ прошли вакцинацию от ковида

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 10 тыс. подростков вакцинировались от коронавируса в России, побочных эффектов не зафиксировано, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Порядка 10 тыс. подростков получили вакцину “Спутник М”. Все, по данным Минздрава, очень хорошо в том плане, что никаких побочных эффектов, которые бы заслуживали внимания, нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Гинцбург отметил, что если сочетать вакцинацию от ковида с другими прививками, необходимо делать перерыв 3−4 дня, чтобы одна инъекция не влияла на другую.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вахта, состоящая из офицеров-женщин, перепутала сигнальные огни и посадила свой корабль на скалы
Для России это стало настоящим шоком — в Штатах есть система оружия, которая способна уничтожить СССР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь