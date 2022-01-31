Около 10 тыс. подростков в РФ прошли вакцинацию от ковида

«Порядка 10 тыс. подростков получили вакцину “Спутник М”. Все, по данным Минздрава, очень хорошо в том плане, что никаких побочных эффектов, которые бы заслуживали внимания, нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Гинцбург отметил, что если сочетать вакцинацию от ковида с другими прививками, необходимо делать перерыв 3−4 дня, чтобы одна инъекция не влияла на другую.
Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.