В России выросла доля женщин в советах директоров компаний

Всего 8,4% топ-менеджеров и членов советов директоров в российских компаниях, по данным на 2021 год, — женщины. Тем не менее этот показатель вырос по сравнению с 2018 годом, когда женщин на таких постах было 7,8%. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte «Женщины в советах директоров: глобальная перспектива» (есть у РБК).
При этом в России довольно высок уровень трудоустройства среди женщин, в том числе имеющих детей, — около 80% в срезе от 16 до 55 лет, говорится в исследовании.
В некоторых сферах деятельности в России до 60% работников — женщины. И хотя тема гендерного разнообразия в трудоустройстве в российском обществе обсуждается все чаще, прогресс в этом вопросе пока незначителен, полагают в Deloitte. «Мы ожидаем, что эта доля (женщин на руководящих позициях и в советах директоров в России. — РБК) в ближайшем будущем вырастет, особенно это касается женщин в правлениях компаний и среди руководителей бизнесов», — заявила РБК руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte в СНГ Екатерина Трофимова.
Как оценивали участие женщин в управлении корпорациями
Deloitte отдельно замеряла количество женщин во главе советов директоров корпораций, женщин среди их членов, их число среди руководителей бизнесов и среди финансовых директоров компаний. Это уже седьмой отчет компании по этой теме. Всего были изучены 10,6 тыс. компаний в 52 странах; среди представителей их руководящих органов оказалось 14,7 тыс. женщин.
Как доля женщин в советах директоров растет в мире
Отчет также показывает медленный прогресс в увеличении числа женщин в советах директоров корпораций по миру, сказала РБК Трофимова. «В среднем по миру доля женщин (среди членов советов директоров. — РБК) сейчас составляет 19,7%, что всего на 2,8 процентного пункта больше, чем в последнем отчете в 2019 году, — уточнила она. — Если такие темпы будут продолжаться, можно ожидать достижения уровня, приближающегося к паритету, к 2041 году». Предыдущий отчет показывал, что паритет будет достигнут к 2052 году, а это означает, что сроки сократились на десятилетие или более, добавила Трофимова.
В среднем в мире женщины, получившие место в руководстве корпораций, моложе мужчин на таких же постах. Средний возраст женщины — председателя совета директоров — 57,7 года, тогда как мужчины — 61,9. Чаще всего женщины-руководители работают в сферах, близких к здравоохранению (21,3%), финансам (21,2%) и торговле (20,8%).
Несмотря на то что количество женщин в советах директоров растет, происходит это «черепашьим шагом», отмечают в Deloitte. Женщин-руководителей все еще немного, и они в среднем меньше времени, чем мужчины, проводят на этих позициях, показало исследование: в 2021 году этот показатель для женщин составлял 5,1 года, тогда как для мужчин — 7,6.
При этом доля женщин — председателей советов директоров в мире еще ниже, чем женщин — членов руководящих органов компаний, — всего 6,7% (5,3% в 2019 году). Среди генеральных директоров только 5% женщин (4,4% в 2019 году). «Важно отметить, что компании с руководителями-женщинами имеют значительно более сбалансированные советы директоров, чем компании, управляемые мужчинами, — в первых 33,5% женщин против 19,4% во вторых», — рассказала Трофимова.
В 2019 году Deloitte в отдельном и более детальном исследовании по России сообщала, что количество россиянок на позициях руководителей компаний достигло 20%, что примерно в 4,5 раза больше, чем в среднем по миру.
Россия тем не менее уступает Европе, где доля женщин среди СЕО составляет 34,8%.
Тогда выше всего была доля женщин среди руководителей небольших компаний с выручкой менее 800 млн руб. в год, в крупных компаниях она снижалась до 12%, а в 200 крупнейших — падала до 6,5%.
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