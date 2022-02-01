Никаких больше масок. Страны Европы снимают ограничения, несмотря на рекордную заболеваемость COVID-19

Ученые предупреждают, что в ряде стран региона нынешняя волна еще даже не достигла своего пика. Невзирая на это, власти некоторых европейских держав решились на, казалось бы, странный шаг — частично или полностью снять коронавирусные ограничения.
Как европейцы перестали бояться пандемии и почему отказываются от ношения масок — в галерее «Ленты.ру».
Палата с больными COVID-19 в Бухаресте, Румыния | Источник: AP 2021
Дни, недели, нет пути назад
Первые случаи заражения омикроном в Европе были зафиксированы в конце ноября 2021 года. Тогда на континенте выявляли порядка 2,5 миллиона новых заболевших COVID-19 в неделю. Однако с распространением новой и более заразной разновидности коронавируса этот показатель вырос в четыре раза: с 17 по 23 января в регионе было обнаружено уже 10 миллионов новых случаев. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к марту новым штаммом коронавируса заразятся уже 60 процентов населения европейского континента.
На этом фоне ряд стран Европы решили снять ковидные ограничения. Во многом это обусловлено тем, что доля госпитализаций среди заболевших новым штаммом значительно ниже, чем при заражении другими разновидностями коронавируса. Более того, многие страны достигли достаточно высоких показателей вакцинации: у привитых людей с меньшей долей вероятности возникает необходимость в госпитализации, а значит нагрузка на больницы ниже. Ну и наконец, жесткие санитарные правила сильно били по бизнесу и экономике европейских государств, да и сами европейцы банально устали от ограничений.
Вечеринка в лондонском клубе | Источник: AP 2021
Пожалуй, наиболее радикальный подход продемонстрировали британские власти — в Англии было решено снять вообще все ограничения. Теперь англичанам необязательно носить маски в помещениях, а при посещении ночных клубов, концертов и футбольных матчей больше не нужно предъявлять паспорта. Власти также разрешили англичанам посещать родных в домах престарелых и отозвали свою рекомендацию компаниям о переводе сотрудников на удаленную работу.
Примечательно, что подобное решение было принято на фоне скандала с премьер-министром Борисом Джонсоном, которого уличили в нарушении карантинных мер: когда по всей стране действовали жесткие ограничения, глава государства и его подчиненные устраивали вечеринки на Даунинг-стрит.
В других частях Соединенного Королевства решение о снятии или ужесточении ограничений принимается местными властями, но и там наблюдается постепенное смягчение правил.
Посетители кафе в Копенгагене, Дания | Источник: Reuters
С 1 февраля последние ограничения сняла Дания — она стала первой страной в Евросоюзе, решившейся на подобный шаг. В стране отменено обязательное ношение масок и сняты ограничения на работу заведений общественного питания. «Сегодня мы можем вновь обрести улыбку», — сказала премьер-министр страны Метте Фредериксен, объявляя о снятии ограничений.
Также Дания смягчила правила въезда в страну — для этого больше не понадобится сдавать тест перед вылетом. Более того, в королевстве теперь признают все вакцины, одобренные ВОЗ, сюда может въехать любой человек, привитый препаратом из перечня. Были сняты и ранее действовавшие ограничения на круизные туры.
Протесты против введения «вакцинных пропусков» в Париже, Франция | Источник: AP 2021
Французские власти также решились на снятие части ограничений. Первый этап начнется 2 февраля: в стране отменят обязательное ношение масок на улице и снимут ограничения на число посетителей концертов, спортивных матчей и других массовых мероприятий. Со 2 февраля в стране также будет отменена обязательная удаленная работа из дома. Еще через две недели, 16 февраля, во Франции вновь откроются ночные клубы, а на стадионах и в кинотеатрах разрешат есть и пить.
При этом французские власти ужесточили давление на непривитых граждан. Раньше жители страны могли посещать бары, рестораны и другие заведения, предъявляя так называемый санитарный пропуск: его выдавали не только после прививки или выздоровления от COVID-19, но и за отрицательный результат теста. С 24 января последнюю опцию отменили — таким образом руководство страны пытается повысить уровень вакцинации населения. При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал «смешать с дерьмом» антипрививочников.
Протестующий против коронавирусных ограничений в Вене, Австрия | Источник: AP 2021
Австрия также пошла по пути смягчения ограничений: с 31 января в стране был отменен локдаун для непривитых. Раньше им разрешалось покидать дома только по необходимости, например, для похода в магазин или аптеку. Однако противникам вакцинации долго радоваться не пришлось: спустя сутки, 1 февраля, в силу вступил закон об обязательной вакцинации — первый в своем роде в Европе.
Правительство уведомит каждое домохозяйство о введенных мерах и предоставит отсрочку до 15 марта для прохождения вакцинации тем, кто ранее решил от нее воздержаться по неуважительной причине. После в силу вступят штрафы: попавшимся первый раз будет грозить штраф в 600 евро, за неоднократные нарушения сумма может достигать 3,6 тысячи евро в год. Кроме того, противникам вакцинации будут регулярно рассылаться повестки с требованием привиться. Закон будет действовать в отношении всех граждан страны старше 18 лет, исключением станут беременные женщины и люди, которым вакцинация противопоказана по медицинским соображениям.
Одновременно с этим власти планируют смягчить санитарные ограничения. С 5 февраля будут увеличены часы работы магазинов и ресторанов. С 12 февраля не нужно будет предъявлять удостоверение о вакцинации или перенесенной болезни, чтобы зайти в магазины.
Рестораны, открывшиеся спустя месяц жестких ограничений, Неймеген, Нидерланды | Источник: Reuters
В Нидерландах действовали одни из самых жестоких коронавирусных ограничений в Европе. Но власти королевства решили последовать примеру других стран Европы, хотя и с оговоркой, что «идут на риск». В стране вновь открываются рестораны, бары, театры и музеи, которые были закрыты на протяжении последнего месяца. Однако часы их работы будут ограничены до 22:00, а на входе понадобится предъявить либо отрицательный тест, либо свидетельство о вакцинации или перенесенной болезни. Ночные клубы решено было оставить закрытыми, а число посетителей спортивных и массовых мероприятий ограничить до 1250 человек.
Часть ограничений решили снять также власти Финляндии. Рестораны теперь будут работать до 21:00, максимальная посадка не должна превышать 75 процентов. Барам предписали закрываться в 18:00, а алкоголь переставать подавать за час до закрытия.
Артисты развлекают путешественников в аэропорту Хитроу, Великобритания | Источник: Reuters
Мысли клубят под лучами солнца
Одновременно со смягчением санитарных ограничений в ряде европейских государств Совет Европейского союза решил упростить правила въезда в страны объединения. С 1 февраля при въезде в страны ЕС ключевым становится ковид-статус путешественника, а не эпидемиологическая обстановка в стране, из которой он приехал. Исключением, правда, станут государства с очень высоким темпом распространения коронавируса.
Для въезда в Евросоюз понадобится электронный сертификат ЕС, свидетельствующий о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте. Тем, у кого подобного документа нет, понадобится сдать тест на коронавирус не позже 24 часов до или после прибытия. Впрочем, каждая страна Евросоюза вправе самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения и требования для прибывающих путешественников.
Будка для тестирования на коронавирус в Берлине, Германия | Источник: AP 2021
Я боюсь, что завтра не проснемся
Некоторые страны Европы решили не спешить со снятием ограничений. Среди них — Германия, занимающая второе место в регионе по числу новых случаев COVID-19. Немецкий канцлер Олаф Шольц объяснил необходимость эпидемиологических мер высокими темпами распространения вируса. Озабоченность властей вызывает и тот факт, что в стране выше доля непривитых среди пожилого населения, чем в ряде других государств Европы.
В ВОЗ тоже призывают не утешаться заявлениями о том, что распространение омикрона положит конец пандемии. По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, ситуация ровно противоположная: в мире создается идеальная среда для возникновения новых разновидностей коронавируса. По мнению экспертов ВОЗ, вирус будет становиться все более заразным, при этом новые разновидности могут оказаться еще опаснее и смертельнее предыдущих.
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