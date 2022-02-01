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10:50 (мск), источник: © РИА Новости

Названа категория людей, которым грозит «тяжелый» «омикрон»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Японские медики заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, пишет Express.

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Источник: © РИА Новости

Специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы», — приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.

По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о «смягчении» «омикрона» далеки от того, что он видел на практике.

Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. «Омикрон» выявили более чем в ста странах, включая Россию.

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