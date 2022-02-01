Названа категория людей, которым грозит «тяжелый» «омикрон»

Специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе, при этом более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.
«Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы», — приводит издание слова директора медучреждения Акиры Кано.
По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о «смягчении» «омикрона» далеки от того, что он видел на практике.
Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. «Омикрон» выявили более чем в ста странах, включая Россию.